独家：威朗制药债权人在违约谈判上将提出严苛要求--消息

路透纽约3月17日 - 据三位消息人士透露，威朗制药(VRX.N) (VRX.TO)的债权人开始提出新的要求，这可能加大该公司业务模式面临的压力。自周三起，威朗制药已经对贷款协议违约。

该公司周二称，无法在3月15日截止日期前向证券监管机构提交财报，这使得该公司的300亿美元债务面临违约风险。该公司还大幅下调了2016年获利预估。

这则消息让威朗制药的股价暴跌逾50%，市值缩水到114亿美元，令人对其在低廉信贷刺激下主要依靠并购的业务模式愈发生疑。

该公司股价由去年8月时的高点每股263.70美元下跌至33.54美元，因其药品大幅涨价以及与特种药生产商Philidor Rx的关联愈发受到关注。

根据知情消息人士，违约的可能性，令债权人有机会与威朗制药就其协议的核心要点进行重新协商，该公司可能因此负担较高的债务成本，资金的运用方式也可能衍生更多限制。

消息人士无法具名，因他们未获授权对媒体发言。

威朗制药拒绝表示意见。

根据贷款协议，威朗制药应在3月30日之前提交经审计后的财报。若未能及时提交，该公司还有30天的补救时间以免违约，而且主要债务人可能要求立即还钱。

威朗表示，下周将与银行磋商，要求银行延长期限。执行长Michael Pearson表示，他估计最早可以在4月提交年报，但无法保证能办得到。

消息人士称，鉴于将进行的这些磋商，威朗制药优先顺位银行贷款的所有人正与巴克莱等投资银行接触，这些投行将协助居中斡旋协商。巴克莱并未立即就此做出回应。(完)