焦点：药企Valeant股价暴跌 卖空机构严查其营收

图中为Valeant总部外的公司标识。 REUTERS/Christinne Muschi

路透纽约10月21日 - Valeant Pharmaceuticals International(VRX.TO)(VRX.N)股价周三暴跌，跌幅一度多达40%，此前一家颇具影响力的卖空机构香橼(Citron Research)发布的一份报告批评该公司利用专项药房来抬高营收，而Valeant对此则予以否认。

Andrew Left管理的香橼指控称，Valeant先前未披露其同Philidor和R&O Pharmacy等专项药房之间的联系，帮助其制造了产品“销售幻象”，或者说该公司将更多的产品放在分销渠道中，而其实际销售量达不到那么多。

“Citron相信，整件事就是一个骗局，是为了获得用来欺骗审计人员的单据并计入营收，”研究报告指出。

Valeant回应称，该公司不会在合并报表中计入在这种药房存放的药品，并称只有在病人拿到产品时才会计入营收。

“我们坚决否认Citron报告中的指控，”一名Valeant发言人表示。

“Citron针对Valeant的虚假和误导性言论似乎是为了操纵市场，从而打压Valeant的股价。Valeant...合理计算向Philidor和Philidor药房网点出售产品的营收，以及在这些店铺的产品库存。”

但Citron的报告使投资者对医药行业药品定价和销售操作的担忧加剧。

Citron研究报告使Valeant股价在美东时间10点(1400GMT)之后不久重挫，跌至88.50美元的低点，之后跌幅有所收窄，收跌19%，报在118.61美元。

Valeant股价暴跌令对冲基金Pershing Square Capital Management损失5.5亿美元。该基金由Bill Ackman管理，持有Valeant 5.7%股权。

Pershing Square没有立即置评，但CNBC电视频道报导称，Ackman周三增加了持股。

野村分析师Shibani Malhotra在给客户的报告中称，Valeant股价暴跌带来买入机会，该券商认为香橼提出的问题可能“信息失真”。

Valeant一些同业股价也大跌，包括艾尔建(Allergan) (AGN.N)、Endo International(ENDP.O)和Mallinckrodt(MNK.N)。艾尔建和Endo均表示，他们的药品大多通过传统的批发和零售渠道销售，不通过专业药房。

专业药房是用来提供那些具有特殊处理、存储和销售要求的药品，往往针对情况复杂的患者。

ESquared Asset Management投资组合经理Les Funtleyder表示，Valeant的消息可能让人怀疑它的业务模式，即收购其他药企，大幅提高药价，而不是努力促进研发。

**专业药房**

Valeant周三晚间披露，美国政府要求提供定价信息，以及帮助病人支付Valeant药品实际费用的计划。这些药通常都通过专业药房销售。

Valeant周一在与投资者的电话会议上，为其定价行为辩护，并拒绝进一步置评联邦调查情况，称在与当局合作。

Valeant还披露了其与上述两家药房业务往来的新信息。这两家药房向患者销售特种药。Valeant称，公司拿下了收购Philidor的选择权，已经将其业绩合并在内。Valeant还称，公司正根据向R&O提供的药品向R&O回收约6,900万美元款项。

Valeant执行长Michael Pearson还告诉投资者，公司正逐渐摆脱通过提高定价来实现增长的方式，转而侧重于销量。他还表示2016年将更加注重研发，并称将出售其中一项依赖提高定价来实现增长的业务。

加拿大独立股票研究公司Veritas称其认为，Valeant面临着难以计算的风险。

Veritas分析师Dimitry Khmelnitsky认为，由于股价下跌，Valeant或失去获取众多投资者青睐的法宝。Valeant以往利用其高估值的股票来推动能实现增值的收购，并通过负债为业务提供资金。

周三股价暴跌令该公司市值蒸发约96亿美元，至400亿美元，而8月初时市值高达900亿美元。

由于周三的暴跌，与管理层合作紧密的维权投资者ValueAct账面上遭受了4.22亿美元的损失。

Valeant与Philidor和R&O的关联也受到Bronte Capital的审查，这家对冲基金也和Citron一样对Valeant提出了批评。

今年迄今Valeant股价表现图表：link.reuters.com/rup85w

(完)