专访：凯石基金欲借自然人持股解决中国公募基金人才机制问题--董事长

作者 张晓翀

路透北京3月17日 - 中国首家全部由自然人持股的“私募转公募”基金公司--凯石基金董事长陈继武日前表示，希望通过自然人持股的股权结构设置，从根本上解决目前中国公募基金难以留住人才的机制问题。

他在接受路透专访时指出，只有持续为投资者创造良好、稳定的回报，基金公司才能生存发展壮大，因此必须通过机制上的不断完善保持核心竞争力人才与公司在利益上的一致。

“虽然我们（现在）是公募基金，但在机制上借鉴了一些私募基金好的做法，让公司和管理团队能够保持利益的一致性，使得公司能够长期持续稳定的发展，不至于团队大规模流失。”他说。

陈继武透露，未来公司股权将进一步分散，并在公司实行股权激励制度，让公司主要骨干和管理层全部持股，并将激励机制向团队倾斜，将激励机制、风险收益做合理配比，建立长效发展机制。

他介绍称，国内初期公募基金公司的发起人主要是大型国有金融机构，由于人才团队在公司没有股份，所以发展到一定程度后，利益分歧造成公募基金行业出现人才加速流失的现象。

中国公募基金发展史和国外有所区别，从海外市场发展历程来看，很多公募基金都选择合伙制，中国公募基金业未来也将遵循这一模式。

不过他也指出，任何一个模式都不可能尽善尽美，合伙制也存在着一些弊端。比如作为公司的股东在离开公司时，其股权和过去岗位职责的处理就是较大的问题。

他解释说，人都是在不断变化的，有些人可能不再适应新的市场发展和监管环境了，从新陈代谢的角度这些人都要离开公司，但作为公司的股东，实际上处理这些涉及人事的问题都是大问题。

“我们在初期的时候做好一个应对，有很多事情在运作的过程中我们会不断的去完善它。”他说，公司在初期发展时选择的管理体系，和发展到一定规模时肯定不一样，所以随着整个发展也必然相应调整，但大框架不会有大的变化。

曾为“私募系”的凯石基金近日获得中国证监会批复，成为第二家获批成立的“私募系”的公募基金，也是第一家全部由自然人持股的“私募系”公募，公司注册资本为1亿元人民币，股权结构全部为陈继武等6名自然人。

**公募VS私募**

近年来，中国公募基金与私募基金此消彼长，作为在公募和私募均有多年丰富经验的陈继武表示，公募和私募在机制上各有优势，但社会上主流资金还是趋向于选择公募。

他认为，公募和私募基金定位不同，私募基金实际上是为高净值的客户做好投资服务工作，公募基金则更多要服务于普通投资者。但只要规范，能为投资者带来持续稳定的回报，两种模式都有生命力。

“从拉长的角度来看，我认为公募基金可能发展的空间更大一点。”他说，因为私募的产品线，团队的管理规模要比公募难度大。

他解释说，公募的优势在于有严格的风控体系，对从业人员对公司各个方面的严格监管，会让公司的运营更规范，也能令公司的经营更持续。

“（虽然）严格的监管存在这样那样的问题，但我恰恰觉得监管对公司内控机制是很有价值的。”陈继武称，公募基金成熟的管理模式可以成倍提升公司的资金管理规模。

他总结说，基金公司发展的大小和好坏最终还是要由投资者来决定，“目前我们选择在法律法规和严格的监管环境下，通过投资者最终对我们工作业绩的打赏来得到发展。”

**监管与风控**

陈继武认为，无论公募还是私募，国内还是国外，基金行业的发展都离不开监管和风控。不过在不同的投资者结构和市场环境下，采用同样一种监管体系，效果未必一样。

他表示，中国市场有自己的特点，中国机构在市场中的话语权，主导地位不像美国一样强，所以采用和美国同样的监管体系，在中国未必能达到同样效果。近年市场大量的表现证明了上述观点。

因此，不能盲目的模仿别人的监管体系，来达到人家的效果，一定要走出自己的监管之路，同时市场和经济都在不断发展，市场参与各方影响因素都非常多，永远要保持监管和发展的动态平衡。

“你监管太死的话，肯定是制约了发展，但是如果你放松了监管，那往往又带来了市场巨大的风险。”他说，“你追求一种理想的模式，它也不存在。”

陈继武认为，中国资金走出去和国外资金走进来都是大势所趋。国外的机构，特别是国外的中小投资机构，更看重的是对方风险管理能力。

“风控不合格，你投资能力再强他都不会跟你合作。”他说。

因此，随着凯石转型为公募基金，将进一步增强风控能力，相信也会增强国外投资机构对凯石的信心。凯石会更加符合国外机构对风控管理的标准，未来并会大力发展国外业务。（完）