德国政府责成大众汽车2016年初起召回受影响车辆--交通部长

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透柏林10月15日 - 德国交通部长Alexander Dobrindt周四表示，该国汽车监管机构KBA已责成大众汽车(VOWG_p.DE)在2016年初强制性召回240万辆受影响的车辆。
“召回将在2016年初开始。KBA将监督召回行动的开始和推进，”Dobrindt在柏林对记者表示。
大众汽车上月承认在柴油车上安装了软件，以便在汽车尾气排放检测中作弊。
目前大众汽车面临压力，要求找出这起丑闻的责任人，并负责维修全球1,100万辆受影响的柴油汽车。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。