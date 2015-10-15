德国政府责成大众汽车2016年初起召回受影响车辆--交通部长

路透柏林10月15日 - 德国交通部长Alexander Dobrindt周四表示，该国汽车监管机构KBA已责成大众汽车(VOWG_p.DE)在2016年初强制性召回240万辆受影响的车辆。

“召回将在2016年初开始。KBA将监督召回行动的开始和推进，”Dobrindt在柏林对记者表示。

大众汽车上月承认在柴油车上安装了软件，以便在汽车尾气排放检测中作弊。

目前大众汽车面临压力，要求找出这起丑闻的责任人，并负责维修全球1,100万辆受影响的柴油汽车。(完)