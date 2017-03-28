一汽大众因安全隐患将召回572,422辆奥迪汽车--中国国家质检总局

路透3月28日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周二称，一汽大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，决定自2017年5月15日起，召回以下车辆，共计572,422辆。

* 2010年10月9日至2016年8月11日期间生产的部分国产奥迪Q5系列汽车，共计556196辆；

* 2010年6月22日至2016年7月26日期间生产的部分进口奥迪Q5/SQ5系列汽车，共计16226辆。

此次召回范围内的部分车辆，当全景天窗排水系统出现故障时，雨水可能沿着顶篷流入到安全气帘位置，导致安全气帘储气罐发生锈蚀，极端情况下，安全气帘储气罐可能产生意外破裂，存在安全隐患。

召回的汽车中有556,196辆在中国生产。(完)