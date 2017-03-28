一汽大众因安全隐患将召回572,422辆奥迪汽车--中国国家质检总局

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透3月28日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周二称，一汽大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，决定自2017年5月15日起，召回以下车辆，共计572,422辆。
* 2010年10月9日至2016年8月11日期间生产的部分国产奥迪Q5系列汽车，共计556196辆；
* 2010年6月22日至2016年7月26日期间生产的部分进口奥迪Q5/SQ5系列汽车，共计16226辆。
此次召回范围内的部分车辆，当全景天窗排水系统出现故障时，雨水可能沿着顶篷流入到安全气帘位置，导致安全气帘储气罐发生锈蚀，极端情况下，安全气帘储气罐可能产生意外破裂，存在安全隐患。
召回的汽车中有556,196辆在中国生产。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。