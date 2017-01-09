德国大众汽车2016年大众品牌汽车销量为599万辆 增幅2.8%

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福1月9日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周一表示，该公司2016年销售599万辆大众品牌乘用车，较2015年增长2.8%，受其最大的销售市场中国推动。
该公司称，这让其对2017年充满信心。公司预计2017年将在所有销售地区推出几款新车型。
大众12月在中国销售了30.31万辆汽车，较上年同期上升28.7%，但在德国的月销量较上年同期下降14.3%至3.88万辆。(完)
(编译 李爽 审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。