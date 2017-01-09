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国际财经 | 2017年 1月 9日 星期一 16:45 BJT

德国大众汽车2016年大众品牌汽车销量为599万辆 增幅2.8%

路透法兰克福1月9日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周一表示，该公司2016年销售599万辆大众品牌乘用车，较2015年增长2.8%，受其最大的销售市场中国推动。

该公司称，这让其对2017年充满信心。公司预计2017年将在所有销售地区推出几款新车型。

大众12月在中国销售了30.31万辆汽车，较上年同期上升28.7%，但在德国的月销量较上年同期下降14.3%至3.88万辆。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)

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