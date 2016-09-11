德国大众汽车旗下奥迪品牌与多家中国科技集团加强合作关系

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透法兰克福9月11日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)旗下豪华车品牌奥迪同意与多家中国互联网科技集团加强合作，以便向中国这个全球最大的汽车市场提供更多数字化服务。
奥迪周日宣布，该公司会同一汽大众一道，与阿里巴巴(BABA.N)、百度(BIDU.O)以及腾讯(0700.HK)签署了意向书。其中的财务条款没有披露。
当前全球汽车厂商正在电脑辅助驾驶服务的研发领域展开激烈竞争，而奥迪的母公司大众汽车因汽车排放检测造假丑闻的困扰，无暇全力投入这项竞争。
大众汽车执行长周日对一家报纸表示，该公司必须保持对汽车用户关系的控制，这也是大众何以停止与美国叫车服务业者优步(Uber)及科技业巨擘谷歌(GOOGL.O)和苹果(AAPL.O)的谈判。
根据与百度的协议，奥迪目标瞄准改善智能手机应用程序在其汽车上的利用。
奥迪与腾讯的计划则包括帮助驾驶更好地利用微信。
而与阿里巴巴的合作则致力开发更多即时交通新闻服务和3D地图。(完)
(编译 郑茵/张若琪 审校 陈宗琦/戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。