德国大众汽车旗下奥迪品牌与多家中国科技集团加强合作关系

路透法兰克福9月11日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)旗下豪华车品牌奥迪同意与多家中国互联网科技集团加强合作，以便向中国这个全球最大的汽车市场提供更多数字化服务。

奥迪周日宣布，该公司会同一汽大众一道，与阿里巴巴(BABA.N)、百度(BIDU.O)以及腾讯(0700.HK)签署了意向书。其中的财务条款没有披露。

当前全球汽车厂商正在电脑辅助驾驶服务的研发领域展开激烈竞争，而奥迪的母公司大众汽车因汽车排放检测造假丑闻的困扰，无暇全力投入这项竞争。

大众汽车执行长周日对一家报纸表示，该公司必须保持对汽车用户关系的控制，这也是大众何以停止与美国叫车服务业者优步(Uber)及科技业巨擘谷歌(GOOGL.O)和苹果(AAPL.O)的谈判。

根据与百度的协议，奥迪目标瞄准改善智能手机应用程序在其汽车上的利用。

奥迪与腾讯的计划则包括帮助驾驶更好地利用微信。

而与阿里巴巴的合作则致力开发更多即时交通新闻服务和3D地图。(完)