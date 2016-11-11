大众汽车预计核心品牌销量将增长 主要依赖中国需求的推动

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林11月11日 - 大众汽车(Volkswagen)周五公布的数据显示，该公司预计未来数月其核心大众品牌汽车的全球销量将继续增长，但几乎全部受中国需求驱动。
大众汽车称，大众品牌汽车销售似乎已好转，10月销售增长4.4%至511,500辆，为连续第三个月增长，2-7月期间则大多为下降。
大众品牌汽车的执行长Herbert Diess周四称，他首次预计今年全年销量将超过2015年的582万辆。1-10月销量增长1%至489万辆。
大众品牌汽车10月在中国销售增长近20%至278,100辆，但美洲销售继续下降，欧洲销售也下降，受德国本土市场销售下滑21%拖累。
路透计算显示，除去中国销量，大众品牌10月销量实际下降9%至233,400辆，1-10月销量下降8%至248万辆。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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