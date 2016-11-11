大众汽车预计核心品牌销量将增长 主要依赖中国需求的推动

路透柏林11月11日 - 大众汽车(Volkswagen)周五公布的数据显示，该公司预计未来数月其核心大众品牌汽车的全球销量将继续增长，但几乎全部受中国需求驱动。

大众汽车称，大众品牌汽车销售似乎已好转，10月销售增长4.4%至511,500辆，为连续第三个月增长，2-7月期间则大多为下降。

大众品牌汽车的执行长Herbert Diess周四称，他首次预计今年全年销量将超过2015年的582万辆。1-10月销量增长1%至489万辆。

大众品牌汽车10月在中国销售增长近20%至278,100辆，但美洲销售继续下降，欧洲销售也下降，受德国本土市场销售下滑21%拖累。

路透计算显示，除去中国销量，大众品牌10月销量实际下降9%至233,400辆，1-10月销量下降8%至248万辆。(完)