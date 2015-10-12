中国质检总局称大众柴油车废气作假涉及1950辆进口车

路透北京10月12日 - 中国质检总局周一发布关于进口大众汽车的风险警示通告，大众汽车(中国)销售有限公司确认，大众柴油车废气作假涉及中国市场共有1,950辆装备EA189柴油发动机（2.0TDI）的进口大众汽车，包括1,946辆进口途威（TIGUAN）和四辆进口帕萨特。

公告称，大众汽车确认由于安装了特定的发动机控制模块软件，会导致部分进口大众柴油车辆的尾气排放检测数值在实验室检测时与实际道路行驶时存在差异。目前该公司正在制定针对上述问题的解决方案，拟通过更新软件的方法解决相关问题。

质检总局针对上诉情况发布了2015年第2号风险警示通告。要求大众汽车(中国)销售有限公司须尽快制定并落实针对上述问题的软件修正召回计划。大众汽车(中国)销售有限公司及其授权经销商，须明确通知相关车主存在的问题及应对措施，并向所在地出入境检验检疫机构报告进展情况。

警示通告还提示相关车主在大众汽车(中国)销售有限公司公布召回计划方案后，尽快与就近的授权经销商取得联系，妥善处置和解决车辆存在的有关问题。质检总局高度关注该问题处置进展，将视情况采取相应后续措施。

环保部亦在同日发布调查“大众柴油车废气作假问题”，初步调查结果显示，相关问题柴油车型尚未在中国生产，但进口销售搭载在美涉案同款发动机车辆为1,900余辆。环保部要求大众公司随时报告调查进展，并积极配合有关部门加强进口车辆环保达标监管。

美国环保局9月18日指控德国大众汽车集团(VOWG.DE)2008年以来在美国销售的约48.2万辆柴油车内安装非法软件，该软件能识别出汽车是否在接受美国政府的尾气排放检测，如果发现汽车在接受检测，就会启动汽车的全部排放控制系统，使汽车尾气排放达标。但该系统在日常使用时不会启动，从而导致汽车日常的氮氧化物排放量最高可至法定标准的40倍，违反了美国《清洁空气法》，大众公司因此在美国面临最高达180亿美元的罚款。

由于1,100万辆受影响汽车中有800万辆在欧盟，若大众汽车在该市场也有作弊行为，可能会招致比在美国更高的罚金和更多诉讼。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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