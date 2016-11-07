大众汽车排放门丑闻发酵 德国检方调查监事会主席

路透法兰克福11月6日 - 大众汽车(Volkswagen)周日称，德国检方扩大关于大众汽车管理层涉嫌市场操纵的调查，将监事会主席潘师(Hans Dieter Poetsch)纳入调查范围。

这是大众汽车去年排放门丑闻的最新余波，调查涉及到潘师担任财务长的时期。

大众汽车已经承认在全球已售的逾1,100万辆柴油车辆上，安装了可使污染控制失效的软件，此事令其全球业务受损，导致首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)辞职。

此外德国一家报纸周日报道称，美国监管机构在大众汽车豪华车部门奥迪出产的车辆上发现了另外的作弊软件装置，该装置与引发去年大众汽车丑闻的装置没有关联。奥迪拒绝就该报道置评。

布伦瑞克检察官办公室在6月率先宣布对大众进行市场操纵调查，调查对象是文德恩和大众品牌主管Herbert Diess，理由是他们涉嫌与排放门丑闻相关的市场操纵行为。

检方办公室当时表示，调查内容侧重于有证据表明，大众汽车在2015年9月22日公开承认在排放测试中作弊之前，就有义务披露这一行为可能导致的财务损害。

文德恩当时就已辞职，而Diess目前则仍是大众品牌主管。

“基于内部和外部法律专家的全面调查，公司确认管理层在向资本市场通报相关情况方面尽到了义务，”大众汽车周日表示。

该公司表示，公司方面和潘师将为检察官办公室的调查提供全面支持。潘师从2003年开始一直担任大众汽车的财务长，直到2015年10月出任公司董事长。路透暂未联系到布伦瑞克当地的检察官办公室发表评论。

拥有大众汽车控股权的保时捷(Porsche)和皮耶希(Piech)家族周日称，他们支持潘师，并且也认为他遵守了资本市场的各项规定。

德国下萨克森州表示，应由检方和法院作出评判，并称在调查完成之前，应假设潘师是无罪的。该州拥有大众汽车20%投票权，是其第二大股东。

德国周日画报报道称，加州空气资源局(CARB)在2016年夏季发现奥迪在自动变速装置中也装有作弊软件。CARB拒绝就该报道置评。(完)