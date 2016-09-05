欧盟认定大众汽车在20个欧盟国家违反消费者保护法--报纸

路透法兰克福9月5日 - 德国世界报援引欧盟执委会消息人士报道称，欧盟执委会认定大众汽车( Volkswagen)(VOWG_p.DE)在20个欧盟国家违反消费者保护法，在尾气排放测试中作弊。

世界报称，被违反的法律包括消费品销售与质保规定(Consumer Sales and Guarantees Directive)，该法律禁止企业在营销中夸大环保宣传，还有不公平商业行为规定(Unfair Commercial Practises Directive)。这两项法律适用于整个欧盟。

欧盟执委会称，主管内部市场及工业的执委卞科夫斯卡多次呼吁大众汽车考虑主动赔偿消费者，但未得到积极响应。执委会并称将由各国法院决定消费者是否可依法索赔。

欧盟执委会发言人称，为确保消费者得到公平对待，执委会司法执委朱洛娃已向欧盟各国的消费者协会致信以搜集信息。

“她将于本周在布鲁塞尔与相关代表会面，”该发言人在一封答复电邮中写道。

大众汽车拒绝置评。(完)