大众汽车进入“外交阶段” 投资者猜测执行长或走人

路透柏林/斯图加特4月15日 - 随着董事长皮耶希(Ferdinand Piech)意外公开批评执行长文德恩(Martin Winterkorn)，10年来德国大众汽车(VOWG_p.DE)首次领导层危机也暴露在公众目光下，不过现在看来，这场僵局更有可能以闭门讨论的方式逐步结束。

公司消息人士称，77岁的皮耶希将于数日内会晤Wolfgang Porsche等家族成员，讨论家族内部由于他的讲话所引起的分歧。之后可能会召开董事会全体会议。

“现在将进入外交阶段，”一位消息人士说。大众公司的发言人拒绝发表评论。

内部人士称，这场公司高层倾轧反映出，随着文德恩的信心逐步增强，他与皮耶希的紧张关系也日益升级。

这同时也将公众的注意力从公司的成长野心转移到治理与业绩问题上，目前公司面临的挑战不断增多，获利前景也变得黯淡。

大众汽车股权结构图请点选(link.reuters.com/xan54w)

迄今为止市场并没有太把皮耶希事件当回事，大众股价自那以后下跌了1.3%。但如果5月5日公司股东大会之后，宿怨仍未能消除，则可能会给大众带来更大的冲击。

鉴于文德恩任职合约将在2016年期满，皮耶希也可能选择在他满80岁时退休，巴克莱分析师Michael Tyndall称，“不管怎样，都将会有所变动。”

Tyndall在一份报告中称，“如果能够迅速做出决议，”进行一定程度的战略评估会比较受欢迎。

保时捷公司曾处心积虑收购大众，于是有了上次那出分裂创始家族的大阴谋，但收购行动在2008-09年僵持数月后以失败告终，此后数年投资者诉讼不断。

在最终达成的微妙平衡(有人则说是失调)的所有权结构下，保时捷和皮耶希家族共同持有大众50.7%的投票权，下萨克森州持有20%的投票权。

事实上，战略决策还需要德国工会的支持，在监事会的20个席位中，该工会占有一半的席位。(完)

(编译 郑茵/刘秀红；审校 高琦/白云)

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