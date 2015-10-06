大众汽车称欧盟地区有800万辆柴油车装有作弊软件--信件

路透柏林10月6日 - 据路透看到的一份大众汽车(VOWG_p.DE)提交给德国议会的信件复本，大众称在欧盟有800万辆柴油车装有可在排放测试中作弊的软件。

信件日期为10月2日，信中称，使用1.2、1.6、和2.0升版本EA 189型发动机的柴油车将受到影响。

德国商报(Handelsblatt)最先报导了该信件的内容，这封信是写给德国下议院交通委员会的成员以及大众旗下工厂所在地区的议员。(完)