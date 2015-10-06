大众汽车称欧盟地区有800万辆柴油车装有作弊软件--信件

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林10月6日 - 据路透看到的一份大众汽车(VOWG_p.DE)提交给德国议会的信件复本，大众称在欧盟有800万辆柴油车装有可在排放测试中作弊的软件。
信件日期为10月2日，信中称，使用1.2、1.6、和2.0升版本EA 189型发动机的柴油车将受到影响。
德国商报(Handelsblatt)最先报导了该信件的内容，这封信是写给德国下议院交通委员会的成员以及大众旗下工厂所在地区的议员。(完)
(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。