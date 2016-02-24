大众汽车执行长预期爆发排放丑闻后仍将赢回客户信任-媒体

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透柏林2月23日 - 德国德意志新闻社(DPA)周二报导，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)集团CEO穆伦(Matthias Mueller)预期，在爆发排放测试造假丑闻之后，该公司仍将赢回客户的信任；大众汽车核心汽车部门于1月恢复成长。
在被问及该丑闻是否对销售及临时雇工有冲击时，穆伦表示，“我们有信心可以重获客户、公众及我们现有股东的信任，2016年我们将有好的表现。”
大众汽车核心汽车部门1月恢复成长，主要受助于中国业务出现两位数扩张；去年大众汽车销售下滑，为逾10年来首见。
包括豪华车品牌奥迪及捷克品牌斯柯达在内的集团销售亦在1月反弹回升，去年则是出现2002年以来首见的下滑。
穆伦在论及美国时表示，“我们在美国肯定会是个输家。”排放造假丑闻爆发五个月以来，该公司仍还没为近60万辆车提出技术解决方案，面临的法律诉讼也越来越多。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。