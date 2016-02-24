大众汽车执行长预期爆发排放丑闻后仍将赢回客户信任-媒体

路透柏林2月23日 - 德国德意志新闻社(DPA)周二报导，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)集团CEO穆伦(Matthias Mueller)预期，在爆发排放测试造假丑闻之后，该公司仍将赢回客户的信任；大众汽车核心汽车部门于1月恢复成长。

在被问及该丑闻是否对销售及临时雇工有冲击时，穆伦表示，“我们有信心可以重获客户、公众及我们现有股东的信任，2016年我们将有好的表现。”

大众汽车核心汽车部门1月恢复成长，主要受助于中国业务出现两位数扩张；去年大众汽车销售下滑，为逾10年来首见。

包括豪华车品牌奥迪及捷克品牌斯柯达在内的集团销售亦在1月反弹回升，去年则是出现2002年以来首见的下滑。

穆伦在论及美国时表示，“我们在美国肯定会是个输家。”排放造假丑闻爆发五个月以来，该公司仍还没为近60万辆车提出技术解决方案，面临的法律诉讼也越来越多。(完)