大众汽车将大力投资电动车和服务业务 冀望从危机中翻身

路透德国沃尔夫斯堡6月16日 - 欧洲最大的汽车生产商--大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)周四称，将在2025年前大规模投资电动汽车以及打车和自动驾驶服务，以成为绿色交通领域的全球领先企业。继柴油排放丑闻后，该公司正在重塑自身业务。

该公司称，将为“公司有史以来最大的变革进程”进行投资，包括整合零部件业务，目前该业务在全球26个地区共计聘用67,000名员工。

但是由于对这项被称作“同心协力-2025战略”(TOGETHER–Strategy 2025)的计划知之甚少，一些分析师并不买账。大众汽车股价周四收报至117.55欧元。

该公司在下周三的股东年度大会之前推出此项新策略，计划未来10年新推逾30款电动车，预计到2025年此类车将占到集团交付总量的四分之一左右。

大众汽车去年售出近1,000万辆汽车，从高端奥迪、保时捷到偏低端的斯柯达、西亚特等不一而足，但其中全电动或半电动车仅67,000辆。

该公司还表示，将打造打车和汽车共享等服务业务，预计2025年前能够通过相关业务创收数十亿欧元，并将新招1,000名软件工程师，帮助开发大众汽车自有的自动驾驶和电池技术。

大众汽车执行长穆伦(Matthias Mueller)表示，转型需要“数百亿”欧元投资，公司计划通过提高效率每年节省约80亿欧元，借此为转型筹措资金。

大众汽车表示，公司将着手解决零部件过于复杂导致成本过高的问题，精简车型数量，以及重新评估资产组合和品牌；行业观察人士称，这或许会导致大众汽车出售杜卡迪摩托车或机械用柴油发动机等“非核心”业务。

但穆伦几乎没有提供细节，称这些将会由公司旗下品牌在适当时机公布，不过他并称，大众品牌寄希望于在秋季前与工会达成一项“有关未来的协议”，该协议旨在提高公司竞争力，同时保护就业。

一些分析师表示，大众汽车采用新技术的做法，仅仅是在追赶戴姆勒和宝马汽车等竞争对手，而削减成本还需假以时日才能提振获利。

大众汽车表示，上述计划旨在到2025年使公司剔除一次性项目的营业销售利润率从2015年的6%提高至7-8%。

穆伦重申了大众汽车在北美和中国的扩张和投资计划，并称他预计中国将成为大众新推电动汽车的主要市场。

他还说，大众汽车正在与潜在合作伙伴磋商，以提高其在中国不断增长的经济型轿车市场的份额。目前这类车是大众汽车的软肋。(完)