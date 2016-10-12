大众汽车工会主席称公司或通过提前退休方式裁员--报载

路透柏林10月12日 - 据德国商报(Handelsblatt)周三援引大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)工会主席Bernd Osterloh的消息报导，该公司或将通过使员工提前退休的方式，在10年内每年裁掉至多2,500个工作岗位。

Osterloh接受德国商报采访时表示，大众最高管理层和工会领导就未来策略和成本节约问题进行了艰苦谈判。这篇专访已于周三发表。

德国商报报导称，工会领导正寻求使大众汽车避免直接裁员，支持通过提前退休等自愿措施减少员工数量。工会领导在大众汽车监事会中占有大约一半席位。

“大众员工的工作很安全，”报导援引Osterloh的话称。

Osterloh称，大众还需在软件开发和移动服务方面雇佣新员工，但并未披露相关细节。(完)