大众汽车工会主席称公司或通过提前退休方式裁员--报载

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林10月12日 - 据德国商报(Handelsblatt)周三援引大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)工会主席Bernd Osterloh的消息报导，该公司或将通过使员工提前退休的方式，在10年内每年裁掉至多2,500个工作岗位。
Osterloh接受德国商报采访时表示，大众最高管理层和工会领导就未来策略和成本节约问题进行了艰苦谈判。这篇专访已于周三发表。
德国商报报导称，工会领导正寻求使大众汽车避免直接裁员，支持通过提前退休等自愿措施减少员工数量。工会领导在大众汽车监事会中占有大约一半席位。
“大众员工的工作很安全，”报导援引Osterloh的话称。
Osterloh称，大众还需在软件开发和移动服务方面雇佣新员工，但并未披露相关细节。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
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