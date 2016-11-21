大众汽车与工会达成协议将裁撤3万个岗位

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透沃尔夫斯堡11月18日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)与工会同意在核心大众品牌业务裁减3万个工作岗位，但承诺在2025年之前不会在德国强迫裁员。这项让步将使得大众汽车获利能力追不上同业对手。
大众汽车周五宣布的复兴计划将可为公司在2020年之前每年省下37亿欧元，帮助大众汽车品牌营业利润率到2020年时增加至4%，比2016年的预期利润率2%有所提升。
然而这个目标仍低于雷诺汽车(RENA.PA)、标致-雪铁龙(PEUP.PA)等欧洲对手，他们的营业利润率目标是到2021年时达到6%。
大众汽车是欧洲最大的汽车制造商，正努力摆脱排放数据造假的丑闻，这宗丑闻不仅重创品牌形象，也使其面临高额罚款及和解金。
此项裁员还附带管理层承诺在德国的工厂电池制造及移动服务部门新设9千个工作岗位，向电动汽车及自动驾驶车的领域迈进。
“我们必须在新车及服务投入数以10以欧元计的投资，同时还得面对新对手的竞争--这项转型势必将比我们以往所经历的更加彻底，”大众汽车品牌执行长Herbert Diess说。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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