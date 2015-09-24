焦点：大众汽车丑闻恐成铂金对钯金长期价格优势的终结者

图为在法国Esquibien拍摄的一辆大众帕萨特TDI柴油车的排气系统。 REUTERS/Mal Langsdon

路透伦敦9月24日 - 如果大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)尾气排放测试作弊丑闻蔓延到欧洲，铂金自2001年以来较其姊妹金属--钯金享有的价格优势，可能会骤然消失。柴油汽车占欧洲汽车总销量的约45%。

美国指控大众汽车在测量有害物质排放问题上采用软件蒙蔽监管机构，引发铂金需求下滑的担忧，从而推动铂金价格周三跌至每盎司925.30美元的六年半低点。

全球铂金年消耗量估计在700万盎司左右，其中柴油汽车尾气净化催化剂所消耗的铂金占了约40%。

“这真的会让消费者对柴油汽车倒胃口，”美国Orion Commodities Management资深投资组合经理Michael Sheehan表示。

“如果大众汽车在欧洲也这样搞，披露的问题还只是冰山一角的话，对铂金市场真的非常不利。铂金与钯金终究会在某点达到平价...我猜是在700-850美元之间。”

钯金目前在每盎司640美元附近交投，该金属多用于汽油车的尾气净化催化剂。

上一次钯金比铂金贵还是在大约14年前，当时钯金价格飙升至1,094美元，之前美国一家汽车厂商囤积了异常巨大的库存，认为需求会增加，并担心全球最大的钯金出产国--俄罗斯的供应难以预料。

铂金/钯金价格比处于1.44，为6月初以来最低，之前则从2002年以来低点1.43反弹。该比率升逾1还是在2001年7月。

“(铂金)市场似乎出现了恐慌，因此价格再跌100美元也不无可能，”MW Consult的Michael Wagner称。他曾在大众汽车担任金属交易经理人。

10万辆柴油车的铂金使用量约为1.7万盎司。在规模为900万辆的欧洲市场，柴油车需求下降将会对总体铂金需求造成严重影响。

“长期而言，我们认为柴油车在欧洲市场的份额可能会有下降，在美国也不会上升，这一前景对铂金不利，却会让钯金因为汽油车销售增加而受益，”三井分析师在报告中表示。

铂金今年跌价22%，矿商剥离资产和减产的压力增大。铂金价格低于每盎司1,000美元，全行业亏损面积达到三分之二，况且去年长达五个月的罢工事件影响仍未消散。

南非的铂金产量占全球80%，罢工事件给隆明(Lonmin)(LMI.L)和Angolo American Platinum(Amplats)(AMSJ.J)等矿商带来严重压力，这两家公司的股价今年分别下挫了90%和24%。

作为世界最大的铂金矿商，Amplats为降低成本而采取重大举措，于本月出售了旗下的劳动力密集型业务--Rustenburg矿，此举应会导致产量减少，但却有助于提高利润。(完)