大众汽车第三季销售增长并上调财年营收预估

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透柏林10月27日 - 欧洲最大汽车生产商大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)公布第三季汽车销售额增长后，上调今年集团营收预测，并略微调高了利润率目标。
大众汽车周四称，预计今年集团营收齐平去年的2,130亿欧元(2,320亿美元)。大众今年7月份曾预计今年营收下滑多达5%。
由于9月销售增长6.7%，大众汽车品牌今年以来的销售已重回成长。9月集团销售量创下两年半最大按年增幅，受到中国和欧洲市场的强劲需求提振。
大众还表示，集团扣除特殊项目的营业利润率有望来到5-6%目标区间的高端，而之前的预期是利润率会在目标区间下移。
大众称在中国市场强劲增长提振下，公司全球销量或许会小幅高于去年的993万辆，与之前的预估目标保持一致。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。