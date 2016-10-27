大众汽车第三季销售增长并上调财年营收预估

路透柏林10月27日 - 欧洲最大汽车生产商大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)公布第三季汽车销售额增长后，上调今年集团营收预测，并略微调高了利润率目标。

大众汽车周四称，预计今年集团营收齐平去年的2,130亿欧元(2,320亿美元)。大众今年7月份曾预计今年营收下滑多达5%。

由于9月销售增长6.7%，大众汽车品牌今年以来的销售已重回成长。9月集团销售量创下两年半最大按年增幅，受到中国和欧洲市场的强劲需求提振。

大众还表示，集团扣除特殊项目的营业利润率有望来到5-6%目标区间的高端，而之前的预期是利润率会在目标区间下移。

大众称在中国市场强劲增长提振下，公司全球销量或许会小幅高于去年的993万辆，与之前的预估目标保持一致。(完)