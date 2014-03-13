大众汽车有望提前四年实现年销售1000万辆的目标

日本财相麻生称不担心特朗普有关美元“太强”的言论（更新版）
路透华盛顿4月20日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，他认为美国总统特朗普近期表示“美元太强”并没有什么问题，因为美国财长努钦后来澄清说，特朗普无意口头打压美元。
路透柏林3月13日 - 德国汽车制造商大众汽车（福斯汽车,Volkswagen）(VOWG.DE)预计今年该公司各品牌汽车销量总计可超过1,000万辆，从而比原定计划提前四年就实现销售目标。
大众汽车在周四召开的年度新闻发布会上表示，不计MANSE(MANG.DE)和ScaniaSCVb.ST这两个重型卡车品牌的销量，公司在今年头两个月的汽车销量增长4.7%，达到147万辆。
作为欧洲最大的汽车制造商，大众表示计划在今明两年推出超过100款的新车型和升级车型，并期待在2015年继续实行销量增长。
大众汽车表示，随着年销售1,000万辆的目标有望实现，公司将把重心更多的转向提升获利质量上，通过借助新的成本削减平台MQB来提振获利，该平台已经开始发挥影响。
大众汽车去年销量为创纪录的973万辆。（完）
(编译 高琦; 审校 田建华)
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路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。