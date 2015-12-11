大众汽车称只有少部分人须为排放丑闻负责

路透沃尔夫斯堡12月10日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)周四表示，只有少部分员工须为美国柴油车排放测试作弊负责，没有迹象显示董事会成员涉入这场公司有史以来最大危机。

大众汽车集团董事长潘师(Hans Dieter Poetsch)表示，此案的调查进展顺利，但丑闻的发生是起因于“连串错误”，仍得花上数月的时间厘清个别人士的责任归属。

这家欧洲最大汽车制造商表示，已经同意采取措施改善引擎(发动机)软件开发的监督，以避免未来再次发生排放测试作弊问题。

大众汽车也希望在未来数日或数周与美国环境监管机构达成协议，好让该公司能够开始召回受影响车辆。该公司形容与各主管机关的配合状况“极佳”。

大众汽车周三表示，另外一件低报二氧化碳丑闻的状况没有想像中那么糟，该公司的声誉因而获得提振。

智库Center of Automotive Management主管Stefan Bratzel表示，“你可以说他们动作可以再快些，在危机爆发后不该花到两个半月时间才公布他们所知道的情形，但他们如今正在努力改善。”

“未来数月他们必须将与公众沟通力度维持在此一水准，这至为重要，这样才能证明他们认真看待讯息透明的问题。”

大众股价周四收盘上涨1.14%至133.25欧元，仍低于丑闻爆出前约162欧元的水准，但远高于10月在86欧元附近所及低点。

尽管爆出了排放丑闻，但大众汽车今年迄今的订单仍增长3.5%。此外，执行长穆伦(Matthias Mueller)表示，他相信消费者将克服不情愿的心理障碍，在未来几周购买大众的汽车。

大众还表示，正规划新的企业结构，到2017年初在整个集团落实到位。该公司并未考虑出售任何部门来简化结构或者筹资，乐于持有12个品牌。

但公司管理层仍不能对丑闻的法律成本做出预估，因此迄今为止他们尚未进行拨备。

分析师曾表示，大众可能必须支付数百亿欧元来支应监管罚款、诉讼及车辆整修。

穆伦自担任执行长以来尚未到访美国，他表示将在明年1月前往美国参加底特律车展，期间与当局进行接洽。

穆伦称，这场危机为大众进行早就需要的结构调整提供了机会。自今年初以来，大众集团的执行委员会引入了六名新成员，12个品牌中的七个调整了最高管理层。

他表示，大众正着手制定新的组织结构，赋予地区部门和旗下品牌更大权力；将在明年第一季草拟细节，到2017年初在整个集团落实到位。(完)