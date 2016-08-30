大众汽车执行长称在与供应商发生争端后 将检讨采购策略

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透汉堡8月30日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)集团CEO穆伦(Matthias Mueller)表示，该公司正在检视其供应商及采购策略，以避免再度发生妨碍生产的争端；本月大众汽车与某供应商的争端导致产出放缓，甚至有六座工厂被迫停工。
大众汽车的供应商Car Trim和ES Automobilguss本月停止交付椅套及变速箱的铸铁件，导致生产活动受到干扰；这两家公司都是波士尼亚Prevent Group的集团成员。
“我们当然将会考量多方采购来源或单一采购来源等问题。我们同时也将检视我们的采购合约，并试图与所有供应商达成最适化的调配，”穆伦向汉堡财经新闻记者俱乐部发表谈话指出；这些谈话内容一直到周二才公开。
“有人可能最终会议论事情到这一步应该归咎于谁，但我不会再进行任何深入的讨论，”穆伦称，他指的是与Prevent集团的纠纷。
由于大众汽车的合作伙伴往往是德国汽车工业协会VDA的会员，而且既已达成解决分歧的行为准则，预计与其他供应商不太可能发生类似纠纷升级事件。
穆伦称，Prevent集团并非VDA会员。
此外，穆伦还表示未打算将裁员纳入重组计划，将充分利用人口结构变迁的机会。他并称目前与合作伙伴针对低价车的谈判已进入高级阶段。
在被问及是否计划建设电池工厂时，穆伦称“肯定不会做这种毫无意义的事”。(完)
(编译 张明钧/刘秀红；审校 高琦/王兴亚)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着