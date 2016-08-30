大众汽车执行长称在与供应商发生争端后 将检讨采购策略

路透汉堡8月30日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)集团CEO穆伦(Matthias Mueller)表示，该公司正在检视其供应商及采购策略，以避免再度发生妨碍生产的争端；本月大众汽车与某供应商的争端导致产出放缓，甚至有六座工厂被迫停工。

大众汽车的供应商Car Trim和ES Automobilguss本月停止交付椅套及变速箱的铸铁件，导致生产活动受到干扰；这两家公司都是波士尼亚Prevent Group的集团成员。

“我们当然将会考量多方采购来源或单一采购来源等问题。我们同时也将检视我们的采购合约，并试图与所有供应商达成最适化的调配，”穆伦向汉堡财经新闻记者俱乐部发表谈话指出；这些谈话内容一直到周二才公开。

“有人可能最终会议论事情到这一步应该归咎于谁，但我不会再进行任何深入的讨论，”穆伦称，他指的是与Prevent集团的纠纷。

由于大众汽车的合作伙伴往往是德国汽车工业协会VDA的会员，而且既已达成解决分歧的行为准则，预计与其他供应商不太可能发生类似纠纷升级事件。

穆伦称，Prevent集团并非VDA会员。

此外，穆伦还表示未打算将裁员纳入重组计划，将充分利用人口结构变迁的机会。他并称目前与合作伙伴针对低价车的谈判已进入高级阶段。

在被问及是否计划建设电池工厂时，穆伦称“肯定不会做这种毫无意义的事”。(完)