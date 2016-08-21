大众汽车将于周一与供应商恢复谈判 希望终止合同纠纷

路透法兰克福8月20日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)表示，寻求与因合同纠纷导致部分工厂停产的供应商达成和解，谈判将于周一恢复。

大众汽车一位发言人称，“我们仍在与供应商进行谈判，”并补充称，谈判持续到周五深夜，各方并同意周一继续磋商。

他称，大众汽车维持诉诸法律的可能，但没有披露更多细节。

大众汽车的两家供应商周五指责该公司，在没有作出解释或提供赔偿金的情况下取消了合同，这促使他们停止供应汽车配件。

南德日报(Suddeutsche Zeitung)在没有引述消息来源的情况下称，这两家供应商希望从大众汽车获得5,800万欧元(6,600万美元)。

一位接近大众汽车的消息人士周四告诉路透称，该公司将在德国沃尔夫斯堡总部为逾1万名员工削减工时，并在德国两家工厂减产。

另外大众汽车周六证实了德国画报上的一篇报导，即将分别在10月4-7日和12月19-22日，在沃尔夫斯堡工厂停产高尔夫(Golf)款汽车。

但大众汽车否认预计今年将较年初计划的产量减产1.5万辆高尔夫汽车。(完)