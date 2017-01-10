大众汽车一名高管因排放门欺诈问题在美国被捕

路透迈阿密/底特律1月9日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)周一又遭遇新的打击，公司一名高管被起诉在公司柴油汽车“排放门”事件中合谋欺骗美国，公司亦被指责对监管部门隐瞒这宗欺骗事实。

负责密西根州环保与工程部门的总经理Oliver Schmidt周一首次在美国迈阿密地区法院出庭，他当时未提出抗辩，按要求他将在周四参加由地方法官William C. Turnoff主持的聆讯。

Schmidt被起诉涉嫌在2006-2015年期间欺诈合谋，隐瞒在柴油车排放检测中使用一项作弊工具的问题。

美国司法部称，Schmidt于周六在佛罗里达州被捕，他原本准备结束休假返回德国。Schmidt的律师David Massey称，Schmidt原本已经获知此项调查，并向美国联邦调查局(FBI)提出愿意配合。他说，Schmidt随后于去年在伦敦会见过FBI调查人员。

纽约时报最先报导了他被逮捕的消息。

大众汽车接近以30多亿美元--可能要40亿美元--与美国司法部和国家环境保护局(EPA)，就排放造假丑闻的民事和刑事调查达成和解协议，消息人士曾告诉路透，消息可能最快周三会宣布。目前双方仍在就和解的若干细节进行磋商，还未达成协议。

根据FBI针对Schmidt的一项指控，他和其他大众汽车员工在2015年7月告诉管理高层，有排放造假设备的“存在、其用途及特性”，而高层选择不立即向美国监管机构报告此事。

FBI指控大众汽车蓄意误导监管者，但未指控罪名。

大众汽车表示，无法就进行中的法律事件置评。大众汽车北美地区执行长Hinrich Woebcken周一在底特律车展上对记者表示，该公司对刑事指控感到“意外”。(完)