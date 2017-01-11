大众汽车确认与美国司法部达成43亿美元的和解协议草案

路透底特律/柏林1月10日 - 德国大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)周二确认，已与美国司法部就其柴油车尾气排放造假一事达成43亿美元和解协议草案，大众汽车还计划承认犯罪行为。

认罪是民事和刑事和解协议的一部分。大众汽车寻求重振其已受损的全球品牌形象。大众汽车称，加上这项罚金，其处理柴油车排放造假案的成本，将超过已拨备用于处理这一问题的近182亿欧元(192亿美元)资金。该公司还表示，未来三年将面临一个独立监管者的监督。

路透早先曾报导，大众汽车监事会将在周三举行会议，审批与美国司法部就排放造假案达成的民事及刑事和解协议。大众汽车称其监事会及董事会将在周二或周三开会审批和解协议。

一名熟知此事的消息人士称，预计大众汽车将认罪，这是和解协议的一部分。认罪协议需由美国法官批准。

消息人士称，和解协议不会终止美国司法部对个人失当行为的调查，可能有更多高管面临指控。

周二，大众汽车股价上涨0.14%。周一大涨4.2%至2015年9月以来的最高水平。但该公司股价仍比排放丑闻出现之前的水平低约10%。(完)