大众汽车确认与美国司法部达成43亿美元的和解协议草案

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透底特律/柏林1月10日 - 德国大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)周二确认，已与美国司法部就其柴油车尾气排放造假一事达成43亿美元和解协议草案，大众汽车还计划承认犯罪行为。
认罪是民事和刑事和解协议的一部分。大众汽车寻求重振其已受损的全球品牌形象。大众汽车称，加上这项罚金，其处理柴油车排放造假案的成本，将超过已拨备用于处理这一问题的近182亿欧元(192亿美元)资金。该公司还表示，未来三年将面临一个独立监管者的监督。
路透早先曾报导，大众汽车监事会将在周三举行会议，审批与美国司法部就排放造假案达成的民事及刑事和解协议。大众汽车称其监事会及董事会将在周二或周三开会审批和解协议。
一名熟知此事的消息人士称，预计大众汽车将认罪，这是和解协议的一部分。认罪协议需由美国法官批准。
消息人士称，和解协议不会终止美国司法部对个人失当行为的调查，可能有更多高管面临指控。
周二，大众汽车股价上涨0.14%。周一大涨4.2%至2015年9月以来的最高水平。但该公司股价仍比排放丑闻出现之前的水平低约10%。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”