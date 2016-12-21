大众汽车将以10亿美元修理或回购在美排放检测不合格车辆

路透华盛顿12月20日 - 全球第二大汽车生产商德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)周二采取新的行动，以求摆脱排放门丑闻事件的影响，同意出资10亿美元修理或回购另外8万辆污染检测不合格的美国柴油车辆。

本次和解涉及的车型包括3.0升豪华大众、奥迪以及保时捷柴油车，该交易意味着大众目前已同意在美国支付多达175亿美元，解决车主以及美国联邦和州监管机构对其柴油车排放检测作弊一事的诉讼。

不过，大众可能还需要另行支付数以十亿计的美元，了结美国司法部的一项刑事调查，以及联邦和各州环境部门开出的罚单。

大众汽车集团美国分公司的总裁暨执行长Hinrich Woebcken在声明中说，这项协议部分解决了美国联邦和加州监管机构对大众提起的诉讼，“我们朝着为客户解决好此事的目标，又向前迈进了一步”。

作为和解的一部分，大众汽车还同意加强在加州的电动汽车研发等工作。该公司亦面临额外的成本，因其致力于敲定一项向3.0升车主提供可观赔偿的协议。

美国地方法院法官Charles Breyer在旧金山宣布了该和解协议。Breyer在10月批准了大众汽车以约150亿美元与联邦及加州监管机构，以及47.5万辆2.0升排放作弊柴油车的车主之间和解，当中包括提议回购所有相关汽车。

Breyer周二还称，为大众汽车生产软件的德国博世公司(Robert Bosch)原则上同意和解美国柴油车车主提起的民事诉讼。博世公司证实已经达成和解协议，但拒绝谈论具体详情。

路透周一报道称，博世公司达成的和解协议金额料超过3亿美元。

大众汽车周一还同意斥资最多16亿美元，在加拿大回购最多10.5万辆排放作弊的2.0升汽车。(完)