大众汽车将支付逾100亿美元用于美国排放丑闻赔偿--消息

路透6月24日 - 据三名消息人士周四表示，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)将支付逾100亿美元，以了结美国排放丑闻中近50万车主的索赔诉求，并为治理污染的努力提供资金。

一位匿名消息人士称，车主将平均获得5,000美元赔偿金，并按截止到2015年9月的车辆估值回购汽车。如果车主选择维修车辆，他们也将获得这笔赔偿款；前提是美国监管部门将来批准维修。

作为和解协议的一部分，大众还将帮助推动零排放汽车，并制定相关计划来抵消涉事车辆的过多污染。

消息人士称，根据概述该复杂和解案部分内容的文件，该和解协议价值在103亿美元。

另一位消息人士称，这一数字并不包括部分环境治理成本，这将使总和解金额更高。该消息人士不愿披露总体金额。

大众和美国国家环境保护局(EPA)拒绝置评。(完)