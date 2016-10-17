独家：大众汽车向排放门丑闻中美国代理律师支付1.75亿美元费用

路透华盛顿10月14日 - 两位知情人士周五表示，德国大众汽车(VOWG_p.DE)为解决排放门丑闻而再次采取行动，同意向代表47.5万名有问题汽车车主提起诉讼的美国律师支付1.75亿美元。

这些律师在8月通过集体诉讼提出，要求获得3.325亿美元的律师费和其它成本，以补偿他们在一宗诉讼案中的工作。这宗诉讼案涉及金额100亿美元，让美国2.0升有问题汽车的车主能够将车辆回售给大众公司。

这项最新和解达成后，大众汽车已经为柴油排放门丑闻支出了高达167亿美元，用于补偿美国车主，并了结各州和联邦监管机构以及汽车经销商提出的诉讼。

本次有关法律费用的解决方案也为大众汽车解决所有现有问题扫清了又一个障碍，这宗丑闻影响到公司的全球业务、损害商业信誉并导致前执行长去年离职。

消息人士称，这1.75亿美元当中包括代理律师的律师费和其它成本。

车主的代理律师以及大众公司的发言人均拒绝置评。

大众汽车与美国监管机构正在继续商谈，讨论大众是否应该同意回购8.5万辆超过美国排放标准的3.0升保时捷、奥迪以及大众品牌汽车，以及是否应该为这些车主提供额外补偿。(完)