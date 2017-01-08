综述：大众汽车与美国接近达成协议 付数十亿美元和解刑事调查

路透华盛顿1月6日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)与美国司法部接近达成协议，和解对大众柴油车排放造假的刑事及民事控诉，另外，大众汽车终于获得美国环境保护局批准，修复约7万辆柴油车，这些进展都是大众走出排放造假丑闻的重要关键。

与美国当局成功达成和解协议，对于大众汽车重建美国业务至为重要。美国是大众汽车长期成长计划的关键市场，去年大众品牌在美国销售下滑8%。

根据多名知情消息人士指出，与司法部的和解协议可能要让大众支付超过40亿美元，最快可能下周宣布。

了解协商情况的消息人士周五表示，大众也将接受独立监督，以确保落实和解协议，协议内容可能包括暂缓起诉协议或是认罪协议，以及要求整改的重要附带条件。

消息人士称，大众汽车将接受一笔至少30亿美元、可能超过40亿美元的罚款，以和解美国政府的调查，但协议仍在谈判之中，仍有可能破局。

大众汽车一名德国发言人不予置评，称大众正与有关当局协商，司法部亦不予置评。

据熟知美国调查的消息人士称，相关谈判进入最后阶段，检方与大众汽车希望在美国总统奥巴马1月20日卸任前和解此案。消息人士称，如果没有在1月20日之前达成，可能会大幅延后协议。

熟知调查的消息人士表示，美国对大众汽车的调查曾遭遇一些阻碍，相关当局有时难以取得大众的文件及询问在德国的主管。(完)