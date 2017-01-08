综述：大众汽车与美国接近达成协议 付数十亿美元和解刑事调查

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿1月6日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)与美国司法部接近达成协议，和解对大众柴油车排放造假的刑事及民事控诉，另外，大众汽车终于获得美国环境保护局批准，修复约7万辆柴油车，这些进展都是大众走出排放造假丑闻的重要关键。
与美国当局成功达成和解协议，对于大众汽车重建美国业务至为重要。美国是大众汽车长期成长计划的关键市场，去年大众品牌在美国销售下滑8%。
根据多名知情消息人士指出，与司法部的和解协议可能要让大众支付超过40亿美元，最快可能下周宣布。
了解协商情况的消息人士周五表示，大众也将接受独立监督，以确保落实和解协议，协议内容可能包括暂缓起诉协议或是认罪协议，以及要求整改的重要附带条件。
消息人士称，大众汽车将接受一笔至少30亿美元、可能超过40亿美元的罚款，以和解美国政府的调查，但协议仍在谈判之中，仍有可能破局。
大众汽车一名德国发言人不予置评，称大众正与有关当局协商，司法部亦不予置评。
据熟知美国调查的消息人士称，相关谈判进入最后阶段，检方与大众汽车希望在美国总统奥巴马1月20日卸任前和解此案。消息人士称，如果没有在1月20日之前达成，可能会大幅延后协议。
熟知调查的消息人士表示，美国对大众汽车的调查曾遭遇一些阻碍，相关当局有时难以取得大众的文件及询问在德国的主管。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。