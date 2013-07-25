宾利将打造全球最贵SUV

2013年3月19日，伦敦一个新闻发布会上拍摄到的宾利汽车标识。 REUTERS/Toby Melville

路透柏林7月23日 - 德国大众(VOWG_p.DE)批准旗下豪华车品牌宾利打造首款SUV，这将是全球价格最为昂贵的SUV。

大众周二称，这款SUV将于2016年面市。保时捷十多年前推出了卡宴SUV，目前占保时捷全球营收的一半左右，宾利期望能复制卡宴的辉煌。

宾利此次打造SUV，旨在提升该品牌利润率。大众集团第一季获利23.4亿欧元（30.9亿美元），其中宾利所占比重不超过1%。

Equinet AG分析师舒尔特（Tim Schuldt）称：“消费者对SUV的需求仍旺盛，保时捷已经证明了豪华SUV的巨大潜力。”

但分析师指出，宾利SUV可能面临大众集团内部另一品牌--兰博基尼的竞争，后者亦获公司批准于2017年将其SUV概念车Urus投产上市，此外竞争对手还包括玛莎拉蒂的Kubang，以及路虎的揽胜运动版。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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