大众汽车品牌负责人计划2021年前削减成本37亿欧元--消息

路透柏林/法兰克福10月20日 - 消息人士称，大众汽车(VOWG_p.DE)计划2021年之前在核心汽车业务削减成本约37亿欧元(合约41亿美元)，目前该公司正在与工会领袖就重振计划斡旋。

两位熟悉工会与公司管理层谈判的消息人士告诉路透，这一削减目标将是大众汽车2014年所宣布50亿欧元效率提升计划的补充，计划中约25亿欧元已经实现。

消息人士称，约30亿欧元的成本削减力度将会影响到大众汽车在德国的运营。

大众汽车拒绝置评。工会未回复路透的置评请求。(完)