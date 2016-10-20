大众汽车品牌负责人计划2021年前削减成本37亿欧元--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林/法兰克福10月20日 - 消息人士称，大众汽车(VOWG_p.DE)计划2021年之前在核心汽车业务削减成本约37亿欧元(合约41亿美元)，目前该公司正在与工会领袖就重振计划斡旋。
两位熟悉工会与公司管理层谈判的消息人士告诉路透，这一削减目标将是大众汽车2014年所宣布50亿欧元效率提升计划的补充，计划中约25亿欧元已经实现。
消息人士称，约30亿欧元的成本削减力度将会影响到大众汽车在德国的运营。
大众汽车拒绝置评。工会未回复路透的置评请求。(完)
(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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