综述：大众汽车将重新配置装有作弊软件的柴油车 并整顿大众品牌

2015年9月24日，美国伊利诺州一家汽车经销处，一个车轮上的大众汽车标识。 REUTERS/Jim Young

路透柏林9月29日 - 在曝出排放测试作弊丑闻后，德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)周二表示，将修理最多1,100万辆汽车，并整顿大众品牌。

公司新任执行长穆勒称，大众汽车将在未来几日通知消费者，为他们购买的装有非法软件的柴油车进行重新配置。一些分析师称，此举可能耗费超过65亿欧元。

在华盛顿，美国议员要求大众汽车提交与该丑闻相关的文件，包括涉及排放测试作弊软件的研发文件。

美国众议院能源及商业委员会的两党议员要求从大众汽车和美国国家环境保护局(EPA)获得相关信息，以协助调查。

大众汽车没有透露会怎样重新配置装有作弊软件的汽车令其符合监管规定，以及该举措对汽车显示的英哩数或能效有何影响，这两项指标是消费者挑选汽车的重要衡量标准。该公司称，将在下个月向德国联邦运输管理处(KBA)提交详细说明。

KBA要求大众汽车提交符合法律的柴油排放计划，提交的截止期限为10月7日。

投资者也在同样急切地等待答案。

根据投行咨询企业Evercore ISI访问62家机构的调查报告，大约三分之二的机构表示，如果与排放欺诈丑闻有关的金融风险仍不明确，未来六个月他们不太可能投资大众汽车。

市场研究机构YouGov援引对约2,000名消费者的调查称，大众的品牌形象本月也一落千丈。

重新配置1,100万辆汽车将成为汽车业有史以来一家制造商召回数量最多的案例之一，规模接近丰田汽车(7203.T)在2009-2010年因加速问题召回逾1,000万辆汽车，但还是远小于数家车企因高田(7312.T)安全气囊问题召回的汽车数量。

西班牙工业部周二称，大众汽车已同意退回该国向车商发放的每车1,000欧元节能车购车补贴。

大众汽车股价周二在欧洲市场收跌4.1%，报95.20欧元。

穆勒还表示，将给予公司核心的大众品牌更多自主权，类似于高端品牌奥迪和保时捷所享有的独立性。

知情消息人士称，大众汽车监事会旗下管理委员会将在周三开会讨论公司调查的进展，并聘请美国众达律师事务所(Jones Day)牵头一项外部调查。(完)