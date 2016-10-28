焦点：大众品牌第三季获利剧减 但保时捷业绩强劲拉抬财测

2016年9月22日，德国汉诺威商用车及配件展览会的大众汽车旗帜。 REUTERS/Fabian Bimmer

路透柏林10月27日 - 在截至9月的三个月，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)核心品牌获利下降逾一半，使这家德国汽车厂商面临更大压力，要与其有影响力的工会达成一项大的成本削减协议。

这家欧洲最大车厂一年多之前承认在美国柴油尾气排放测试中作假，目前仍苦于应对此次事件的影响。排放门丑闻料将使大众支付数以十亿计美元用于赔偿和整修车辆，并使该公司宣布了成本高昂的、向电动车方向转型的计划。

大众周四整体提高了全年获利和营收预估，受助于保时捷品牌强劲的第三季度业绩表现。

但大众品牌的季度营业利润降幅超过预估，这是大众营收最大的部门，并被视为长期命运转机的关键。

“大众弄巧成拙，使自己面临一种既费钱又复杂的局势，”Evercore ISI分析师Arndt Ellinghorst表示。他建议“买入”该股，部分原因是大众品牌形势有望好转。

大众汽车说过，预期在几周内与该品牌的劳工领导人就削减成本和有关策略达成协议。但接近此事的消息人士上周告诉路透，双方之间的谈判并不顺利。

尽管集团一年来多来一直承诺削减研发成本，但季度财报显示，前九个月研发成本上升近2%，达到101亿欧元(110亿美元)。

**激励措施**

第三季“大众”品牌营业利润从上年同期的8.01亿欧元降至3.63亿。在上年第三季的最后两周，大众汽车爆出了排放丑闻。

分析师先前预期，第三季营业利润为4.62亿欧元。

他们表示，利润下降在一定程度上是因为8月大众与供应商之间发生的短暂纠纷，以及广泛使用激励措施来吸引买家。

大众汽车本月稍早表示，9月份“大众”品牌销量同比增长6.7%，当月整个集团的销量创出两年半以来最大增幅。

季报显示今年前九个月经销成本总计超过50亿欧元，基本与2015年同期水准一致，但超过2014年同期的46亿欧元。

第三季大众品牌利润率仅为1.5%，远低于6%的长期目标，也不及丰田等同业近10%的水准。

大众汽车股价周四收低0.28%至125.65欧元。

**排放丑闻代价**

该公司还将应对排放丑闻的成本拨备资金从178亿欧元提高至182亿。

集团第三季营业利润经一次性项目调整后为33亿欧元，超过预期，反映了保时捷畅销款Macan SUV的强劲需求。

集团称，目前预计今年营收将追平去年创纪录的2,130亿欧元水准，此前预期为可能下降多达5%。该集团还表示，今年包括一次性项目在内的集团营业利润率可能在5-6%目标区间的高端。

但集团获利最主要来源--奥迪调降利润率预期，因排放丑闻成本上升。(完)