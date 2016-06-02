大众汽车寻求战略转型 积极开拓叫车等移动业务

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透柏林6月1日 - 德国大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)高管表示，公司正在研究智能手机叫车等按需移动服务，以便在这些未来业务营收中赢得“可观份额”。排放丑闻曝光后，该公司正在实施战略转型。
继上周宣布向叫车企业Gett投资3亿美元后，大众汽车周三又与该公司签署了合作协议。大众去年营收达2,130亿欧元(2,379亿美元)。
执行长穆伦(Matthias Mueller)称，通过与Gett合作可以形成商业模式，在飞速成长的叫车市场涉足拼车、豪华车以及出租车服务。到2025年仅欧洲的叫车市场就可能产生100亿欧元营收，并以每年逾30%的增幅增长。
“未来，我们的核心产品将不止是汽车，”穆伦表示。“我们的核心产品，我们对客户的承诺，将会是移动性。”
公司消息人士曾说，大众汽车本月将公布新业务战略，致力增进责任承担并加速模式发展，重点包括加强投资于电动车、新技术及移动服务等。
但大众汽车的竞争对手也并非没有行动。丰田汽车(7203.T)上周表示将投资叫车服务业者优步；通用汽车(GM.N)则向优步的主要美国对手Lyft投资5亿美元。
业界愈来愈多的协议反映出，若全球趋势显示有大量消费者选择不买车，而是按乘车里程或时间收费购买交通服务，车企亟欲避免沦为这波浪潮中的旁观者。
大众汽车和Gett拒绝透露协议的财务条款。(完)
(编译 许娜/张若琪 审校 郑茵/李婷仪)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。