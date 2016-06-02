大众汽车寻求战略转型 积极开拓叫车等移动业务

路透柏林6月1日 - 德国大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)高管表示，公司正在研究智能手机叫车等按需移动服务，以便在这些未来业务营收中赢得“可观份额”。排放丑闻曝光后，该公司正在实施战略转型。

继上周宣布向叫车企业Gett投资3亿美元后，大众汽车周三又与该公司签署了合作协议。大众去年营收达2,130亿欧元(2,379亿美元)。

执行长穆伦(Matthias Mueller)称，通过与Gett合作可以形成商业模式，在飞速成长的叫车市场涉足拼车、豪华车以及出租车服务。到2025年仅欧洲的叫车市场就可能产生100亿欧元营收，并以每年逾30%的增幅增长。

“未来，我们的核心产品将不止是汽车，”穆伦表示。“我们的核心产品，我们对客户的承诺，将会是移动性。”

公司消息人士曾说，大众汽车本月将公布新业务战略，致力增进责任承担并加速模式发展，重点包括加强投资于电动车、新技术及移动服务等。

但大众汽车的竞争对手也并非没有行动。丰田汽车(7203.T)上周表示将投资叫车服务业者优步；通用汽车(GM.N)则向优步的主要美国对手Lyft投资5亿美元。

业界愈来愈多的协议反映出，若全球趋势显示有大量消费者选择不买车，而是按乘车里程或时间收费购买交通服务，车企亟欲避免沦为这波浪潮中的旁观者。

大众汽车和Gett拒绝透露协议的财务条款。(完)