版本:
中国
市场报道 | 2014年 2月 14日 星期五 16:55 BJT

标题新闻：德国大众汽车1月集团汽车销量增长6.5%，创四个月最高升幅，因欧洲核心市场需求回升

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐