中国环保团体绿发会对大众汽车“排放门”事件提起环境公益诉讼

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月15日 - 环保团体中国生物多样性保护与绿色发展基金会称，已经对大众汽车“排放门”事件提起环境公益诉讼。中国官媒称，这是中国针对大众的首例公益诉讼。
中国绿发会在其网站上发布声明称，天津市第二中级人民法院已经正式受理此案。
《中国日报》周二报导，中国绿发会在在起诉书称，大众汽车为了追求低成本高利润，进口故意制造的不合格汽车，恶意规避中国法律法规的监管，加重了大气污染，损害了民众的健康，侵犯了社会公共利益。
大众汽车发言人拒绝立即对诉讼发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。