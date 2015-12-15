中国环保团体绿发会对大众汽车“排放门”事件提起环境公益诉讼

路透北京12月15日 - 环保团体中国生物多样性保护与绿色发展基金会称，已经对大众汽车“排放门”事件提起环境公益诉讼。中国官媒称，这是中国针对大众的首例公益诉讼。

《中国日报》周二报道，中国绿发会在在起诉书称，大众汽车为了追求低成本高利润，进口故意制造的不合格汽车，恶意规避中国法律法规的监管，加重了大气污染，损害了民众的健康，侵犯了社会公共利益。