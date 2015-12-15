中国环保团体绿发会对大众汽车“排放门”事件提起环境公益诉讼

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月15日 - 环保团体中国生物多样性保护与绿色发展基金会称，已经对大众汽车“排放门”事件提起环境公益诉讼。中国官媒称，这是中国针对大众的首例公益诉讼。
中国绿发会在其网站上发布声明称，天津市第二中级人民法院已经正式受理此案。
《中国日报》周二报道，中国绿发会在在起诉书称，大众汽车为了追求低成本高利润，进口故意制造的不合格汽车，恶意规避中国法律法规的监管，加重了大气污染，损害了民众的健康，侵犯了社会公共利益。
大众汽车发言人拒绝立即对诉讼发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选