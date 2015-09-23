综述：大众汽车CEO因检测门事件辞职 希望让公司重新开始

图中为大众汽车公司标识及美国国旗。 REUTERS/Mike Blake

路透柏林9月23日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)首席执行官(CEO)文德恩(Martin Winterkorn)周三辞职，屈从于要求公司换帅的压力。目前该公司承认在柴油汽车尾气排放问题上欺骗美国监管机构，为此处在风口浪尖上。

“大众公司需要一个新的开始--从人员角度说也是如此。我准备以我的辞职为这个新的开始扫清道路，”文德恩表示。之前他与公司董事会执行委员会开了一场马拉松式的会议。

大众汽车是全球销量最大的汽车生产商，公司向美国监管机构承认对检测车辆动了手脚，隐瞒柴油发动机的真实排放情况。

公司没有指定继任者，但称将在周五的全体董事会议上提出管理层任命方案。

三位消息人士透露，保时捷执行长Matthias Mueller、奥迪公司执行长Rupert Stadler以及大众品牌执行长Herbert Diess被认为有希望接替文德恩。其中两位消息人士称，Mueller在三位候选人中希望最大，因为他在集团的资历最老。

曾担任首席产品策略师的Mueller也是保时捷(Porsche SE)(PSHG_p.DE)监事会成员，与掌控大众汽车的皮耶希(Piech)-保时捷家族关系密切。

文德恩担任执行长的八年期间，大众汽车销售量增长一倍，获利增加将近两倍，他称他对公司竟然可能发生如此大规模的不当行为感到震惊。

大众汽车面临做出关键决策的巨大压力，自检测门事件爆发以来，股价已狂泻逾30%。

德国总理梅克尔已敦促大众汽车“尽快”行动，让这家象征德国动力工艺、相传数代的老字号汽车厂重振信心。

大众汽车董事会的高级成员发表声明称，随着内部调查追究此次不当行为的责任归属，他们预期会有更多的人事异动。

德国经济部长加布利尔表示，文德恩是为任职奥迪期间的决策负责，而非大众汽车。

相关图表如下：

大众汽车销售：link.reuters.com/ruk35w

装置造假的作业方式：link.reuters.com/rys65w

欧盟汽车销售情况：link.reuters.com/dys65w

大众汽车宣布召回后股价表现：reut.rs/1V8pEMJ

**别无选择**

大众汽车股价周三收高5.2%至111.5欧元，盘中稍早一度跌至95.51欧元的四年低点。在股价跌至低谷时，公司市值较危机爆发前缩水超过300亿美元，比竞争对手菲亚特克莱斯勒和标致的股权价值加起来还要多。

德国商业银行的Sascha Gommel称，若大众汽车不得不召回所有受到影响的1,100万辆汽车，单是这一项举措的成本就可能超过60亿欧元。该公司仍面临监管机构罚款、法律诉讼、刑事调查和信誉受损可能导致销量下滑的风险。

新执行长将需要解决大众汽车多年来在美国表现落后的问题--该公司的“清洁柴油”汽车本来应该有所帮助的。

欧洲政界人士周三投票决定加快规则制定，收紧对汽车污染物排放限制的合规要求。

欧洲汽车工业协会(ACEA)指出，迄今为止“并没有证据表明，这是一个全行业的问题。”

但德意志银行将大众汽车的丑闻称为“投资者的噩梦”，并将其对该公司的投资建议从“买入”调降为“持有”，预期生产柴油车的成本上升，将抹去节本计划的效果。

交易商表示，大众汽车的股价重挫，已引发围绕该公司可能成为收购目标的传言，菲亚特克莱斯勒甚至公开寻求与之结成合作伙伴；不过尚无迹象显示控制该公司的皮耶希-保时捷家族有意出售。

“大众汽车问题是整个柴油发动机行业遭遇的又一个打击，”美国最大的汽车零售商AutoNation的执行长Mike Jackson对CNBC表示，并称大众汽车在美国市场的“品牌地位”岌岌可危。(完)