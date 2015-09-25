综述：消息人士称保时捷主管穆勒将接任大众汽车CEO 欧洲亦传作弊

路透柏林9月24日 - 一名知情消息人士周四表示，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)将任命旗下跑车品牌保时捷(Porsche)主管穆勒(Matthias Mueller)担任大众汽车执行长。大众汽车在美国的尾气排放测试作弊丑闻的影响持续扩大。

原执行长文德恩(Martin Winterkorn)周三辞职后，外界普遍预期62岁的穆勒将于周五的监事会会议上被点名接任。他将接下烫手山芋，引领大众汽车走出公司78年历史上最大的商业危机。

欧洲与美国官员周四加大调查力度，使得这场危机越演越烈。

德国交通部长Alexander Dobrindt表示，大众汽车在欧洲的尾气排放测试也有作弊。

“我们已经获得通知，提及欧洲的1.6与2.0升柴油引擎也受到作弊操控行为的波及，”Dobrindt对记者表示，并称目前仍不清楚欧洲有多少辆汽车受到影响。

Dobrindt表示，欧洲方面将同意在未来几个月内进行新的排放检测，检测应在道路上进行，而非在试验场内，同时还将对所有制造商进行随机抽检。

此外，美国至少27个州的检察长将联合调查大众汽车向消费者提供的柴油车信息的情况，并表示将会传唤该公司。

“这样一家全球领先的汽车公司，对于污染环境和欺骗消费者的行为竟会毫无忌讳，对此我深感愤怒，”马里兰州检察长Brian Frosh在声明中这样说道。

负责监管空气质量的加州空气资源局(California Air Resources Board)表示，鉴于大众汽车承认在尾气排放检测中作假，该部门准备采取一系列应对行动。“目前我们正在安排一项重要的强制执行，”该机构主管Mary Nichols表示。

加州还打算责令大众汽车召回在该州出售的、安装有问题软件的柴油汽车。这些软件能让车辆在排放检测中过关，但在道路行驶中的的尾气污染却要高得多。

大众汽车曾表示，全球有1,100万辆汽车安装了这款软件，但其中多数尚未激活。除了监管罚金和可能要对汽车改装的成本之外，该公司还面临着刑事调查与受骗的消费者、或许还有股东提起的诉讼。

更加迫在眉睫的是，新执行长必须重建消费者和汽车经销商的信心，他们都曾表达过沮丧之情，认为没有得到有关他们将如何受到这一丑闻影响的信息。

消息人士称，穆勒得到了监事会20名成员中多数人的支持。大众汽车拒绝置评。

一位资深消息人士告诉路透，公司董事会还将解雇奥迪和保时捷品牌的美国业务主管与首席工程师，希望有一个全新的开始。

“他是个不错的选择，即便他可能被视作过渡执行长，直到另一名内部候选人升至足够的职位，比如大众品牌执行长Herbert Diess，”Evercore ISI投资银行顾问公司的分析师Arndt Ellinghorst谈到穆勒时表示。

欧盟执委会呼吁所有成员国，对车商以所谓的失效装置(defeat devices)在排气检测时作假的行为展开调查，并称对不良行径“零容忍”。

目前为止，尚未发现其他车商也曾使用这样的装置。宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周四表示从未操纵检测，此前一份杂志报导其部份柴油车被发现超过排放标准。

周五的监事会原是为了要延长文德恩的合同和设定新的管理架构而召开。

分析师表示，目前益发迫切需要一套权力可能较分散、但查核系统也较清楚的新管理架构；因之前尽管严控决策，但高层似乎未察觉排气测试做假。

两名知情人士称，大众汽车在周五的监事会将设立一个美国市场的特别职位，斯柯达(Skoda)品牌负责人范安德(Winfried Vahland)被看好或出任该职务。

新执行长还需改善与经销商和客户的沟通，许多人因大众汽车尚未说明哪些车款和制造年份受这起危机影响，及是否需重安装而感到挫败。

大众汽车在网页上发表声明稿称，正努力回答这些问题。“毫无疑问我们将完全负责，并承担必要安排和措施的成本。”(完)