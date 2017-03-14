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国际财经 | 2017年 3月 14日 星期二 17:36 BJT

大众汽车今年“很有可能”延续去年的良好表现--执行长

路透德国沃尔夫斯堡3月14日 - 大众汽车集团(Volkswagen)(VOWG_p.DE)执行长穆伦称，该公司“很有可能”延续2016年良好的表现；去年该公司尽管爆出了柴油排放丑闻，但仍录得创纪录高位的基本获利。

穆伦在大众汽车年度记者会上称，“公司状态非常稳健。”

大众汽车预计今年集团营收将较去年创纪录高位的2,170亿欧元最多高出4%，预计基本营业利润率介于6-7%，确认了2月24日做出的预估。2016年营业利润率为6.7%，

2016年大众汽车核心汽车部门营业利润从上年的21亿欧元降至18.7亿欧元，因该品牌难以执行全面的转型计划。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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