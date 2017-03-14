大众汽车今年“很有可能”延续去年的良好表现--执行长

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透德国沃尔夫斯堡3月14日 - 大众汽车集团(Volkswagen)(VOWG_p.DE)执行长穆伦称，该公司“很有可能”延续2016年良好的表现；去年该公司尽管爆出了柴油排放丑闻，但仍录得创纪录高位的基本获利。
穆伦在大众汽车年度记者会上称，“公司状态非常稳健。”
大众汽车预计今年集团营收将较去年创纪录高位的2,170亿欧元最多高出4%，预计基本营业利润率介于6-7%，确认了2月24日做出的预估。2016年营业利润率为6.7%，
2016年大众汽车核心汽车部门营业利润从上年的21亿欧元降至18.7亿欧元，因该品牌难以执行全面的转型计划。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。