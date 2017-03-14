大众汽车今年“很有可能”延续去年的良好表现--执行长

路透德国沃尔夫斯堡3月14日 - 大众汽车集团(Volkswagen)(VOWG_p.DE)执行长穆伦称，该公司“很有可能”延续2016年良好的表现；去年该公司尽管爆出了柴油排放丑闻，但仍录得创纪录高位的基本获利。