大众汽车否认董事长因健康原因将卸任（更新版）

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透法兰克福9月6日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)周五否认了德国商报关于该公司董事长将离职的报导。此前德国商报称，大众汽车76岁的董事长Ferdinand Piech，因健康原因计划在未来数月卸任。
该报援引接近Piech的消息人士称，由于健康欠佳，Piech很可能在未来数月卸任，并希望由66岁的执行长(CEO)Martin Winterkorn接替。
大众汽车发言人表示，“Piech健康状况极好，将会长期担任大众汽车董事长。”
德国商报还称，在找到长期方案之前，62岁的财务长Hans Dieter Poetsch将暂时负责公司运营。大众汽车本月底将召开监事会议，在此之前该公司希望将关注点放在下周的法兰克福汽车展。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
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路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。