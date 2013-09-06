大众汽车否认董事长因健康原因将卸任（更新版）

路透法兰克福9月6日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)周五否认了德国商报关于该公司董事长将离职的报导。此前德国商报称，大众汽车76岁的董事长Ferdinand Piech，因健康原因计划在未来数月卸任。

该报援引接近Piech的消息人士称，由于健康欠佳，Piech很可能在未来数月卸任，并希望由66岁的执行长(CEO)Martin Winterkorn接替。

大众汽车发言人表示，“Piech健康状况极好，将会长期担任大众汽车董事长。”

德国商报还称，在找到长期方案之前，62岁的财务长Hans Dieter Poetsch将暂时负责公司运营。大众汽车本月底将召开监事会议，在此之前该公司希望将关注点放在下周的法兰克福汽车展。(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)

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