大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团(600104.SS)就在中国生产奥迪汽车达成协议。
大众汽车发言人表示，公司的优先任务是“首先，应当强化与一汽集团达成的10年计划，并增强与一汽集团的联系；其次，了解经销商的顾虑...第三是上汽集团(奥迪)的生产，”证实了大众汽车中国区总裁Jochem Heizmann稍早对中国日报发表的评论。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。