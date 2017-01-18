大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪

路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团(600104.SS)就在中国生产奥迪汽车达成协议。

大众汽车发言人表示，公司的优先任务是“首先，应当强化与一汽集团达成的10年计划，并增强与一汽集团的联系；其次，了解经销商的顾虑...第三是上汽集团(奥迪)的生产，”证实了大众汽车中国区总裁Jochem Heizmann稍早对中国日报发表的评论。(完)