大众汽车对中国市场颇为乐观 计划向合资企业进一步投资

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月24日 - 大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周日表示，公司乐观认为，此前两个季度在中国的良好销售趋势将会延续。
他在北京汽车展周一开幕前夕对记者表示，大众汽车(VOWG_p.DE)今年将向在华合资企业投资40亿欧元(44.9亿美元)，未来几年的业务将侧重于扩大运动型休旅车(SUV)和新能源汽车的市场份额。
大众汽车去年在中国市场的销量减少3.4%至350万辆，在国内SUV销售热潮中显得落伍，因中国当地生产的车型相对较少。
公司计划改变这一局面，将在未来几年推出10款本地生产的大众、奥迪和斯柯达品牌SUV车型。
“公司准备发起一场SUV攻势，”海兹曼表示。
“SUV攻势将从今年开始，先推B级SUV，”他说。海兹曼拒绝详谈哪家合资公司或品牌将生产该车型。B级车是指小型轿车。
新能源汽车方面，大众估计，到2020年整个中国市场的销量将达到200万辆，与中国政府的目标一致；大众在中国市场的销量将有几十万辆。
海兹曼在一次晚间招待会上表示，大众计划未来三至四年在中国生产15款插电式混合动力或纯电动新车型，并将采取举措促进大众车型的互联网接入开发。他重申，到这个10年末，公司因这些计划可能需要再招聘3万人。
海兹曼还表示，大众已为在中国市场召回受柴油尾气排放门影响的车辆做好了准备。
该公司一直在与全球监管者谈判如何改进。在中国，这个问题只影响了大约2,000辆车。(完)
(编译 郑茵/王颖；审校 白云/戴素萍)
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