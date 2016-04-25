大众汽车对中国市场颇为乐观 计划向合资企业进一步投资

路透北京4月24日 - 大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周日表示，公司乐观认为，此前两个季度在中国的良好销售趋势将会延续。

他在北京汽车展周一开幕前夕对记者表示，大众汽车(VOWG_p.DE)今年将向在华合资企业投资40亿欧元(44.9亿美元)，未来几年的业务将侧重于扩大运动型休旅车(SUV)和新能源汽车的市场份额。

大众汽车去年在中国市场的销量减少3.4%至350万辆，在国内SUV销售热潮中显得落伍，因中国当地生产的车型相对较少。

公司计划改变这一局面，将在未来几年推出10款本地生产的大众、奥迪和斯柯达品牌SUV车型。

“公司准备发起一场SUV攻势，”海兹曼表示。

“SUV攻势将从今年开始，先推B级SUV，”他说。海兹曼拒绝详谈哪家合资公司或品牌将生产该车型。B级车是指小型轿车。

新能源汽车方面，大众估计，到2020年整个中国市场的销量将达到200万辆，与中国政府的目标一致；大众在中国市场的销量将有几十万辆。

海兹曼在一次晚间招待会上表示，大众计划未来三至四年在中国生产15款插电式混合动力或纯电动新车型，并将采取举措促进大众车型的互联网接入开发。他重申，到这个10年末，公司因这些计划可能需要再招聘3万人。

海兹曼还表示，大众已为在中国市场召回受柴油尾气排放门影响的车辆做好了准备。

该公司一直在与全球监管者谈判如何改进。在中国，这个问题只影响了大约2,000辆车。(完)