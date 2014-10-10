大众汽车与中国一汽的合资关系将延长25年--消息人士

路透汉堡10月10日 - 知情人士周五告诉路透，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE) (VOWG_p.DE)将把公司与中国第一汽车集团公司(中国一汽)之间的合资关系延长25年。

两公司将在中国总理李克强周五访问柏林期间签署续约。大众汽车和中国一汽已合作逾20年。

一段时间以来，这家欧洲最大的汽车集团公司一直在与中国一汽洽商，讨论增持合资公司股份的可能。目前大众汽车持有40%的股权。

总部设在沃尔夫斯堡的大众汽车还与上海汽车 (600104.SS)建有合资企业。去年大众汽车在中国市场的销量接近330万辆，约占其创纪录的全球汽车销量973万辆的三分之一。(完)

(编译 王颖；审校 高琦)

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