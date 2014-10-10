大众汽车与中国一汽的合资关系将延长25年--消息人士

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透汉堡10月10日 - 知情人士周五告诉路透，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE) (VOWG_p.DE)将把公司与中国第一汽车集团公司(中国一汽)之间的合资关系延长25年。
两公司将在中国总理李克强周五访问柏林期间签署续约。大众汽车和中国一汽已合作逾20年。
一段时间以来，这家欧洲最大的汽车集团公司一直在与中国一汽洽商，讨论增持合资公司股份的可能。目前大众汽车持有40%的股权。
总部设在沃尔夫斯堡的大众汽车还与上海汽车 (600104.SS)建有合资企业。去年大众汽车在中国市场的销量接近330万辆，约占其创纪录的全球汽车销量973万辆的三分之一。(完)
(编译 王颖；审校 高琦)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。