大众汽车中国部门仍对2015年抱持乐观 预期市占率扩大

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透法兰克福10月19日 - 大众(Volkswagen)汽车(VOWG_p.DE)周一表示，预期在全球最大汽车市场--中国的市占率将持续扩大，且将扩张在中国的产品线。
大众汽车(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)在一份声明中表示，“我们预期年底前此一态势将延续，并维持对2015年第四季业绩乐观展望不变。”(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。