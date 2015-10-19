版本:
中国
中国财经 | 2015年 10月 19日 星期一 16:51 BJT

大众汽车中国部门仍对2015年抱持乐观 预期市占率扩大

路透法兰克福10月19日 - 大众(Volkswagen)汽车(VOWG_p.DE)周一表示，预期在全球最大汽车市场--中国的市占率将持续扩大，且将扩张在中国的产品线。

大众汽车(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)在一份声明中表示，“我们预期年底前此一态势将延续，并维持对2015年第四季业绩乐观展望不变。”(完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐