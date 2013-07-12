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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:27 BJT

德国个股：大众汽车上半年在中国的汽车销量同比增长18.7%

路透北京7月12日 - 福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 周五表示，该公司及其中国合资企业今年上半年在中国的汽车销量为150万部，同比增长18.7%。

大众汽车在中国与中国第一汽车集团公司和上海汽车 结成合作伙伴关系。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
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