大众将在华建第三家合资企业 与江淮汽车合作电动汽车--财新

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月7日 - 中国财新网周二晚间引述接近江淮汽车(600418.SS)人士称，该公司拟与德国大众汽车(VOWG_p.DE)签署战略合作协议，计划在电动汽车领域展开合作，届时将是大众在中国组建的第三家合资公司。
江淮汽车周二晚间发布停牌公告，因拟签署有重要影响的合作备忘录，公司股票今日临时停牌一天。
财新引述该人士称，江淮汽车公告中所称“重要影响的合作备忘录”即指准备与德国大众汽车在电动汽车的合作，但出资比例等具体信息尚未披露。
中国汽车产业政策规定，同一家外商可在国内建立最多两家生产同类整车产品的合资企业。目前大众在中国已经拥有一汽-大众、上汽大众两家乘用车合资公司。
而据业界人士对财新透露，国家主管部门在去年6月曾专门针对电动乘用车企业开放单一生产资质，同理，电动汽车或不在上述产业政策限定范围之内。
电动汽车是大众汽车的战略方向。今年6月大众发布“2025战略”，计划在2025年使自身电动车及插电式混合动力汽车全球年销量突破上百万辆。目前大众集团仅三款纯电动车，分别为e-Up、e-Golf及奥迪R8 e-tron；另外大众旗下还有六款插电式混合动力汽车。
江淮汽车8月产销快报显示，今年前八个月，该公司纯电动乘用车销量为12,042台，较去年同期的4,687台增长157%。
江淮汽车周二收报12.61元人民币，近一个月累计上涨5.61%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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