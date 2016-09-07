大众将在华建第三家合资企业 与江淮汽车合作电动汽车--财新

路透上海9月7日 - 中国财新网周二晚间引述接近江淮汽车(600418.SS)人士称，该公司拟与德国大众汽车(VOWG_p.DE)签署战略合作协议，计划在电动汽车领域展开合作，届时将是大众在中国组建的第三家合资公司。

江淮汽车周二晚间发布停牌公告，因拟签署有重要影响的合作备忘录，公司股票今日临时停牌一天。

财新引述该人士称，江淮汽车公告中所称“重要影响的合作备忘录”即指准备与德国大众汽车在电动汽车的合作，但出资比例等具体信息尚未披露。

中国汽车产业政策规定，同一家外商可在国内建立最多两家生产同类整车产品的合资企业。目前大众在中国已经拥有一汽-大众、上汽大众两家乘用车合资公司。

而据业界人士对财新透露，国家主管部门在去年6月曾专门针对电动乘用车企业开放单一生产资质，同理，电动汽车或不在上述产业政策限定范围之内。

电动汽车是大众汽车的战略方向。今年6月大众发布“2025战略”，计划在2025年使自身电动车及插电式混合动力汽车全球年销量突破上百万辆。目前大众集团仅三款纯电动车，分别为e-Up、e-Golf及奥迪R8 e-tron；另外大众旗下还有六款插电式混合动力汽车。

江淮汽车8月产销快报显示，今年前八个月，该公司纯电动乘用车销量为12,042台，较去年同期的4,687台增长157%。

江淮汽车周二收报12.61元人民币，近一个月累计上涨5.61%。(完)