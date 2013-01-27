大众汽车或在中国生产低价汽车

路透德国沃尔夫斯堡1月25日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)一名公司主管称,该公司可能在中国生产其第一辆低价汽车.该公司正考虑跨足阳春型汽车领域,以与雷诺(RENA.PA)的Dacia和日产(7201.T)的Datsun竞争.

大众汽车品牌开发主管Ulrich Hackenberg向路透表示,中国每年卖出超过300万辆低价汽车,为该区块最大的市场,而计画一旦通过,福斯将和两家中国合资企业伙伴合作,跨足这个需求日益增长的领域.

"我是我们现在正在研究的议题,"Hackenberg在沃尔夫斯堡大众汽车总部接受采访时表示.(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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