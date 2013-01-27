大众汽车或在中国生产低价汽车

第二季香港GDP增速料减慢至2.6% 首季预测增长3.3%--香港大学
路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透德国沃尔夫斯堡1月25日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)一名公司主管称,该公司可能在中国生产其第一辆低价汽车.该公司正考虑跨足阳春型汽车领域,以与雷诺(RENA.PA)的Dacia和日产(7201.T)的Datsun竞争.
大众汽车品牌开发主管Ulrich Hackenberg向路透表示,中国每年卖出超过300万辆低价汽车,为该区块最大的市场,而计画一旦通过,福斯将和两家中国合资企业伙伴合作,跨足这个需求日益增长的领域.
"我是我们现在正在研究的议题,"Hackenberg在沃尔夫斯堡大众汽车总部接受采访时表示.(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。 2月时同比增长22.4%，1月则增0.2%。 中国汽车工业协会表示，2017年第一季汽车销量较上年同期增长7.0%。 该协会1月时预计，今年销量将增长5%，较2016年13.7%的增幅明显减缓，因对小排量汽车的税费优惠计划结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)