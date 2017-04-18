（更正）大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额 无意外购

（更正：内文第四段应更正为...与“合资伙伴”江淮汽车合作，而非“合资公司”）

路透上海4月18日 - 德国大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。

中国正积极推动混合动力及电动车，称之为“新能源汽车”，藉以解决都市雾霾问题，不过中国正逐渐减少补助，倾向使用配额等严格的规定。

根据9月发布的草案规定，到2018年汽车制造商必须生成或购买相当于全年销量8%的新能源汽车积分。除此之外，排放规定也将趋于严格，大众形容中国的排放规定严格程度居世界之冠。

大众汽车为中国最大的外资汽车制造商，大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)在上海车展之前向记者表示，计划向共乘合作伙伴--滴滴出行出售电动车，并与合资伙伴江淮汽车(600418.SS)合作生产电动车以生成积分。

他在评论中透露了这些复杂的规定，他称一辆车可能会产生数个积分，而纯电动车积分额要高于混合动力车。

他举例说明，年度整体销售若达100万辆车，则需要80,000个积分，每销售一辆混合动力车可以积2分，卖出40,000辆就可达标，若是纯电动车则所需销售数量更少。

大众集团去年在中国卖出近400万辆车，但新能源车辆只进口了数百辆。海兹曼表示，预期在推出本地化生产车型之后销售将会改善，计划2020年之前卖出40万辆、2025年前卖出150万辆，以满足配额要求。(完)