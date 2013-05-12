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中国财经 | 2013年 5月 13日 星期一 07:56 BJT

大众汽车将在中国长沙建厂--报载

路透法兰克福5月11日 - 德国法兰克福汇报周六表示，德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)将在中国湖南省长沙市建造一座年产能30万辆的汽车厂。

该报称，这座工厂将由大众汽车与其合资伙伴上汽集团(600104.SS)联合修建，可能最早于2016年开始投产。报导未引述消息来源。

该报还表示，公司正式公告料最早于周三公布。

暂未联系上大众汽车置评。(完)

(编译 王翔琼; 审校 白云)

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